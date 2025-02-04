Попытка заработать обернулась пустым счетом для казахстанки

Попытка заработать на трейдинге обернулась пустым счетом - казахстанка перевела более 2,2 млн тенге, но не получила никакого дохода и возврата денег, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску казахстанки о взыскании суммы неосновательного обогащения рассмотрел Жамбылский районный суд.

"В июле 2024 года ответчик обратилась к истцу, предлагая услуги трейдинга, обещая, что при вложении денег в данное направление можно получить денежные средства с процентами.

Ответчик сообщила истцу, что у нее имеется поток клиентской базы в WhatsАpp, люди благодаря оказываемой услуге по привлечению денежных средств через трейдинг сумели значительно повысить свое финансовое положение", - рассказали в суде.

По данным суда, казахстанка в результате настойчивых убеждений, доверившись, с июля 2023 года по март 2024 года перевела ответчику в общей сумме более 2,2 млн тенге. Однако с момента перечисления денег она не получила никакого дохода.

"В ответ на требования истца ответчик отказалась возвращать денежные средства", - отметили в суде.

При рассмотрении иска в суде сторонам предложили принять участие в примирительной процедуре, в результате чего было достигнуто медиативное соглашение.

"По условиям утвержденного судом соглашения ответчик обязуется погасить долг в полном объеме, а истец, в свою очередь, отказывается от иска", - пояснили в суде.

Соглашение утвердил суд, производство по делу прекратили. Одним из преимуществ медиативного соглашения является то, что была возвращена уплаченная государственная пошлина. Определение суда уже вступило в законную силу.

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