"Идея оказалась неудачной": казахстанец дал знакомому 6 млн тенге и не дождался их возврата

Казахстанец одолжил своему знакомому более 6 млн тенге на развитие бизнеса, но возврата денег не дождался. Должника нашли в другом регионе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники миграционной службы ДП ВКО установили местонахождение мужчины, который с апреля прошлого года уклонялся от выплаты долга в размере более 6 млн тенге.

"Житель области занял деньги у знакомого на развитие бизнеса, однако его предпринимательская идея оказалась неудачной, а долг остался неоплаченным", - уточнили в ДП региона.

После объявления в розыск сотрудники миграционной службы установили, что должник находится в Актау. Теперь взысканием задолженности займутся компетентные органы.

В полиции напомнили, что за уклонение от исполнения исполнительных документов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

В 2024 году восточноказахстанские полицейские разыскали более 40 человек, скрывавшихся от уплаты долгов.

Ранее полицейские ВКО в Алматы нашли мужчину, задолжавшего 112 млн тенге своему знакомому. Деньги были взяты якобы для совместного бизнеса, но вернуть их мужчина не спешил. Взысканием суммы займутся судебные исполнители.

А в Кызылординской области спор по займу на 20 млн тенге завершили в порядке медиации. Должник обязался платить по 230 тыс. тенге в месяц в течение 7 лет. Соглашение утвердил суд.

Также жительницы Павлодарской области одолжили своей знакомой крупную сумму денег на развитие бизнеса - более 100 млн тенге. Не дождавшись возврата долга, они обратились в полицию. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.