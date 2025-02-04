Против работников банка возбудили дело из-за выданных мошенникам кредитов в Павлодаре

В Павлодаре полицейские возбудили уголовное дело против работников банка, которые, по версии следствия, оформляли кредиты без биометрии, передает телеканал "Астана".

Как рассказали в полиции, сотрудники микрофинансовых организаций и банков второго уровня выдавали кредиты без подтверждения биометрии заемщиков. Денежными средствами завладевали мошенники, а выплаты по займам переходили на пострадавших.

К слову, с начала года в области уже зарегистрировано 173 факта мошенничества, 126 из них в сфере информационных технологий.

"В связи с распространением случаев, связанных с телефонными мошенничествами и последующим оформлением кредитов на пострадавших, полицией в отношении работников банков зарегистрированы уголовные дела по факту злоупотребления полномочиями.

К примеру, работники банков второго уровня и микрофинансовых организаций недобросовестно исполняли свои обязанности. То есть, выдали кредиты без проведения биометрической идентификации лица потерпевших", - рассказал глава управления по противодействию киюберпреступности ДП Павлодарской области Асхат Абетжанов.