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Эзотерика

"12 лет насилия и унижения": экс-супруга депутата из Атырау обратилась к президенту

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Депутат областного маслихата
Айбар Ерекешов. Кадр из видео: facebook.com/atyraulion.atyraulion

Жительница Атырау обвинила бывшего мужа - депутата областного маслихата - в избиениях и унижении, а также неуплате алиментов почти на 6 млн тенге, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, 2 февраля в Facebook было опубликовано письмо жительницы Атырау, матери четверых несовершеннолетних детей Нуржамал Тажигалиевой. Письмо адресовано президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, главный его посыл - просьба о помощи.

Женщина заявила, что ее бывший супруг, депутат областного маслихата Айбар Ерекешов, за 12 лет брака систематически ее бил и унижал.

"Он меня оскорблял, избивал и плевал мне в лицо. В период с 2018 по 2023 годы он неоднократно избивал меня даже во время грудного кормления нашего ребенка. Тогда он ударил меня по голове мобильным телефоном, садился на меня всем весом и издевался. Я дважды подавала заявления в полицию. Однако по настоянию его родителей и самого Ерекешова я отзывала жалобы. В последний раз он меня вынудил забрать заявление по той причине, что он баллотировался в депутаты маслихата", - написала женщина.

По ее словам, после развода бывший супруг не оказывает материальной помощи на обеспечение детей, задолженность по алиментам по решению суда достигла 5 989 000 тенге, а частные судебные исполнители наложили ограничения на его права (арест имущества, запрет на нотариальные сделки и т. д.).

"В ответ на это он подал в суд на опекунство детей, чтобы избежать уплаты алиментов. Я считаю, что в отношении Ерекешова должно быть возбуждено уголовное дело по трем статьям: оскорбление, причинение вреда здоровью различной степени тяжести и уклонение от уплаты алиментов. Требую, чтобы полиция надлежащим образом исполнила охранное предписание, а также прекратились попытки оспорить мои права на жилье и детей", - поделилась Нуржамал Тажигалиева.

После публикации этого обращения депутат областного маслихата Айбар Ерекешов вышел в прямой эфир в Facebook

"Моя бывшая супруга Нуржамал Тажигалиева распространила в интернете ложные сведения. Все обвинения в мой адрес - клевета. Мы официально развелись в 2023 году. Она рассказала о событиях, которые произошли в 2018 году. Однако природа ее травм - не избиение. Она ударилась головой сама, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. 

…У нас есть общие дети, но поступок Нуржамал говорит о ее безответственности и эгоизме. Я, в отличие от нее, не собирал доказательства - видео, фото, так как и не думал о разводе. Был и другой случай, на который она ссылается. Она попала в аварию и в результате этого сломала ключицу и получила ранения на лице. На фото, которое она предоставила в соцсетях, вы можете обратить внимание - она улыбается", - заявил Айбар Ерекешов.

Также мужчина рассказал о причине развода и его деталях.

"В 2023 году она уехала в Европу на месяц, никого не предупредив и оставив грудного ребенка. Когда она вернулась, я сразу же подал на развод. При этом я не допускал никакого насилия. Во время развода мы договорились: две квартиры и автомобиль остаются ей, а она не будет требовать алименты.

Этим летом она попросила взять детей, я согласился. В ноябре она уехала в Алматы, оставив четверых детей, поэтому я забрал их. Старшая дочь захотела остаться со мной, отказалась возвращаться к матери. Когда мы развелись, она подала на алименты, но я об этом не знал. Я не уклоняюсь от их уплаты", - рассказал Айбар Ерекешов. 

Департамент полиции Атырауской области сообщил, что по данному факту в настоящее время проводится разъяснительная работа.

"Фотографии, опубликованные в записи, были сделаны в 2018 и 2023 годах. В отношении гражданки 1987 года рождения по ее заявлению в 2018 и 2023 годах были вынесены защитные предписания, которые впоследствии были отозваны по просьбе самой заявительницы.

Однако в 2024 году по заявлениям как самой гражданки, так и ее бывшего супруга было вновь вынесено защитное предписание. Согласно имеющимся заявлениям, стороны неоднократно беспокоили друг друга телефонными звонками. Сообщаем, что сотрудники полиции приняли все необходимые меры в рамках законодательства", - уточнили в ведомстве.

Ранее пострадавшая от побоев со стороны бывшего супруга жительница области Абай в суде просила строго наказать мужчину. Во время судебного разбирательства он свою вину в предъявленном обвинении признал полностью. Казахстанца приговорили к 25 суткам ареста.

А житель Актау получил наказание в виде 40 часов общественных работ за нанесение телесных повреждений жене. Избиение произошло на набережной города.

В Актобе суд вынес приговор мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своих несовершеннолетних детей и бывшую супругу. Он получил 45 суток ареста. Также суд обязал подсудимого воздерживаться от употребления алкоголя и наркотиков. Кроме того, в течение года ему запретили общение с потерпевшими.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217477-12-let-nasiliya-i-unizheniya-eks-supruga-deputata-iz-atyrau-obratilas-k-prezidentu/