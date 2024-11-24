Мужчину осудили за избиение бывшей жены и детей в Актобе

В Актобе суд вынес приговор мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своих несовершеннолетних детей и бывшую супругу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

Как сообщается на официальной странице ДП Актюбинской области в Instagram, мужчина пришел к бывшей жене и детям. Находясь на улице, он начал скандалить.

"В какой-то момент он начал толкать и бить своих несовершеннолетних детей. Матери детей, пытавшейся защитить их, пьяный мужчина умышленно нанес несколько ударов", - говорится а сообщении.

Полиция оперативно задержала злоумышленника, его водворили в изолятор временного содержания. По факту побоев было возбуждено уголовное дело по статье 109-1 Уголовного кодекса РК.

В итоге суд признал мужчину виновным. За избиение двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, он получил 45 суток ареста. Также суд обязал подсудимого воздерживаться от употребления алкоголя и наркотиков, а трижды в месяц посещать органы внутренних дел. Кроме того, в течение года ему запрещено общение с потерпевшими.

Напомним, что с апреля 2024 года в Казахстане действует закон, предусматривающий уголовную ответственность за побои и причинение легкого вреда здоровью.

Закон по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане депутаты мажилиса приняли в работу в конце января.

Сообщалось, что законопроектом, прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью. Кроме того, предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.

Позже стало известно, что в МВД Казахстана создадут особое подразделение по борьбе с бытовым насилием.

В апреле этого года президент Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.