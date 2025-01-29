Казахстанка просила строго наказать бывшего мужа, несмотря на его раскаяние

Пострадавшая от побоев со стороны бывшего супруга жительница области Абай в суде просила строго наказать мужчину. Его приговорили к 25 суткам ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по ч.1 ст.109-1 Уголовного кодекса (Побои) рассмотрел суд района Аксуат области Абай.

Из материалов уголовного дела следует, что мужчина, находясь в алкогольном опьянении у себя дома, в ходе возникшего словесного конфликта избил бывшую супругу.

Во время судебного разбирательства он свою вину в предъявленном обвинении признал полностью и раскаялся в содеянном.

"Потерпевшая просила применить строгое наказание в отношении подсудимого", - уточнили в суде.

Приговором суда мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание виде ареста на 25 суток. Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что по по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (314 560 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.

Ранее стало известно, что 57-летнего жителя Алматинской области подозревают в нанесении телесных повреждений бывшей супруге и ее отцу в ходе возникшей ссоры. Обвиняемого задержали.