Жительницу Актау на набережной избил муж

40 часов общественных работ получил житель Актау за нанесение телесных повреждений жене, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

По информации прокуроров, Актауским городским судом осужден гражданин М., который избил свою супругу.

"М., находясь на набережной в 14 микрорайоне города Актау, из-за незначительного повода нанес телесные повреждения своей супруге, за что ему назначено наказание в виде общественных работ сроком на 40 часов.

Действия осужденного квалифицированы по ч.1 ст.109-1 УК РК", - рассказали в прокуратуре.

В надзорном органе добавили, что в области в суд направлено 32 уголовных дела данной категории, 15 из которых совершены в отношении женщин, проживающих совместно с осужденными, по 8 делам побои нанесены знакомыми и в 9 случаях посторонними лицами.

А в производстве полиции находится 95 таких уголовных дел.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

В апреле этого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Ими были введены нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

Перед этим глава государства заявил, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры. В начале этого года стало известно, что особое подразделение по борьбе с бытовым насилием создадут в МВД.

Добавим, что согласно части 1 статьи 109-1 УК РК, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается:

штрафом до 80 МРП (285 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов;

либо арестом на срок до 25 суток.