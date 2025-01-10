Бухгалтера колледжа подозревают в хищении 243 млн тенге в Мангистауской области

В Мангистауской области расследуется факт хищения 243 млн тенге в техническом колледже. В преступлении подозревается бухгалтер учреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура области провела проверку деятельности Мангистауского технического колледжа.

"По результатам проверки установлены факты хищения бюджетных средств главным бухгалтером путем незаконного перечисления на личный счет денежных средств, предназначенных для стипендий, командировок и налоговых обязательств на сумму 243 млн тенге", - пояснили в прокуратуре региона.

По данному факту ведется досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК.

Уголовное дело находится в производстве специального прокурора, назначены судебные экспертизы. Другие подробности дела пока не разглашаются в интересах следствия.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее в Акмолинской области на скамье подсудимых оказалась бухгалтер районной больницы, которая завышала зарплаты и другие выплаты некоторым сотрудникам, а потом требовала возврата денег ей лично.