Казахстанца осудили после перевода 20 млн тенге на свой счет

В Кызылординской области перед судом предстал главный бухгалтер средней школы, обвиняемый в хищении более 20 млн тенге путем перевода денег на свой счет, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении подсудимого по п.2 ч.4 ст.189 УК РК (Хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере путем присвоения) рассмотрели в Аральском районном суде.

"Подсудимый, занимая должность главного бухгалтера средней школы, в период с января 2023 года по сентябрь 2024 года незаконно перечислял денежные средства на свои счет, тем самым присвоил вверенное ему чужое имущество в особо крупном размере с использованием служебного положения. В результате преступной деятельности подсудимого государству причинен ущерб на сумму 20 417 530 тенге", - установил суд.

Вина подсудимого была доказана его признательными показаниями, заключениями экспертиз, показаниями представителя потерпевшего, протоколами очных ставок и совокупностью других доказательств по делу.

К обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд отнес чистосердечное раскаяние, а отягчающих не установил.

Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 10 лет.

Причиненный материальный ущерб взыскан в пользу государства. Также вынесено частное постановление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Ранее стало известно, что в Мангистауской области в техническом колледже расследуется факт хищения 243 млн тенге, предназначенных для стипендий, командировок и налоговых обязательств. В преступлении подозревается бухгалтер учреждения.