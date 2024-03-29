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Подозреваемого в убийстве задержали в Таразе лишь спустя 18 лет

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Гражданина Узбекистана задержали в Таразе
Задержанный. Фото: ДП Жамбылской области

В Таразе задержали гражданина Узбекистана, 18 лет находившегося в межгосударственном розыске по делу об убийстве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали иностранного гражданина, который 18 лет находился в межгосударственном розыске, а также незаконно пересек государственную границу Казахстана.

"Установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в 2006 году за совершение умышленного убийства на территории соседнего государства", - пояснили в ДП Жамбылской области.

В отношении иностранца избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции на территорию Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности.

В марте казахстанца, объявленного в международный розыск за уклонение от отбывания наказания, задержали оперативники в Бишкеке. Решается вопрос о его экстрадиции и дачи юридической оценки по факту незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана.

Ранее полицейские ВКО задержали иностранца, который находился в розыске по подозрению в мошенничестве и краже. Гражданина Таджикистана стражи порядка обнаружили в Усть-Каменогорске в съемной квартире. Теперь рассматривается вопрос о его экстрадиции.

А в Шымкенте правоохранители задержали иностранца, находящегося в международном розыске 14 лет. В настоящее время мужчину депортировали на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2075289-podozrevaemogo-v-ubiystve-zaderzhali-v-taraze-lish-spustya-18-let/

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