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Кража золотого кольца из магазина во время примерки попала на видео в Астане

Опубликовано:

Украл золотое кольцо из торгового центра
Подозреваемый мерит кольца. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

В Астане камеры видеонаблюдения засняли кражу в одном из ювелирных магазинов города. Подозреваемый уже установлен, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

В Instagram-аккаунте ДП Астаны рассказали о раскрытой краже в одном из торговых домов города. Сообщается, что полицейские задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в краже золотого кольца.

По версии полиции, подозреваемый пришел в магазин по продаже ювелирных изделий под видом покупателя и мерил кольца, одно из которых незаметно для продавца положил в карман.

Преступление было раскрыто с помощью камер видеонаблюдения. По данным полиции, украденное кольцо было найдено в доме мужчины, а сам он вину признал. Сейчас устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

В сентябре текущего года мы писали, что 20-летнего астанчанина подозревают в краже золотых колец у знакомой. По версии полиции, он два раза приходил к ней в гости и оба раза совершал кражи.

Также в сентябре мы писали, что сумка с золотыми украшениями исчезла из дома астанчан после того, как хозяева наняли сиделку пожилому мужчине.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189601-krazha-zolotogo-kolca-iz-magazina-vo-vremya-primerki-popala-na-video-v-astane/

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