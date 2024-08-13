Тайную плантацию выявили в Алматинской области с помощью вертолета (видео)

Тайную плантацию с тремя тоннами конопли нашли полицейские в Алматинской области - в этом стражам порядка помог вертолет, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, во время авиаоблета Балхашского района полицейские Алматинской области обнаружили почти три тонны высококачественной голландской конопли.

Наркоплантация выявлена на одном из островков озера Балхаш.

"Проведенная экспертиза подтвердила наркотическое происхождение изъятых 6122 кустов растений, являющихся голландским каннабисом общим весом 2 тонны 740 кг", - отметил начальник Алматинского областного департамента полиции Бауржан Аленов.

Факт культивации был подтвержден наличием четко организованной поливной системы, обеспечивающей должный уход.

Вместе с тем, по данным полиции, на территории находился шалаш, в котором найдено гладкоствольное оружие с патронами, два мешка необходимого удобрения, а также тетрадь с записями о поливе и обработке конопли.

"По факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых", - добавил Аленов.

В начале июля в Алматинской области полицейскими было обнаружено поле конопли, которое сотрудники правоохранительных органов впоследствии выкорчевали и уничтожили.

Осенью прошлого года был также выявлен факт, когда 742 куста наркорастения выращивал казахстанец на своем земельном участке. Мужчину задержали и водворили в ИВС. Было начато расследование.

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Также добавим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.