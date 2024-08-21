Осуждены казахстанцы, сбывавшие наркотики на территории Алматы и области

На протяжении 3 лет казахстанец выращивал коноплю, а фасовку и реализацию осуществляли пособники. Суд приговорил их к 12 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры города Алматы, культивирование конопли гражданин осуществлял во дворе своего дома.

Злоумышленники реализовали наркотическое вещество по Алматы и Алматинской области, а вырученные денежные средства распределяли поровну, сообщается в публикации.

С учетом позиции гособвинителя, суд приговорил подсудимых к 12 годам лишения свободы, с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура города призывает граждан не попадаться на сомнительные предложения о заработках.

Напомним, ранее в августе тайную плантацию с тремя тоннами конопли нашли полицейские в Алматинской области - в этом стражам порядка помог вертолет. Ведется розыск причастных.

В конце июля жителя ВКО обвинили в хранении наркотических веществ в крупном размере. Мужчина заявил полиции, что собирал коноплю для больной матери: он сорвал и высушил шесть кустов дикорастущей конопли, надеясь использовать его в качестве болеутоляющего средства. Мужчину обвинили в хранении наркотических веществ в крупном размере и вменили ему штраф в размере 73 840 тенге.

Ранее мы рассказывали, каким образом уничтожаются изъятые наркотики.

Также добавим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.