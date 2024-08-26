Плантации конопли обнаружили с вертолета в области Ұлытау (видео)

В области Ұлытау с помощью вертолета полицейские выявили две плантации конопли в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Карасора", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, плантации обнаружили сотрудники ДП области Ұлытау при содействии вертолета Национальной гвардии МВД РК в Жанааркинском и Улытауском районах.

В Жанааркинском районе изъяли 942 куста конопли, устройство для полива и обработки растений. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному культивированию запрещенных растений, содержащих наркотические вещества.

"В Улытауском районе полицейские обнаружили 280 кустов, предположительно, конопли, а также задержали жителя Кызылординской области, который возделывал данные растения", - рассказали в МВД.

В отношении подозреваемого судом Улытауского района избрана мера пресечения в виде ареста.

Согласно заключению экспертизы, представленные на исследование кусты, как в первом, так и во втором случае, являются растением рода конопли. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

В рамках ОПМ ДП области Ұлытау выявил 31 наркопреступление. Из незаконного оборота изъяли более 500 кг наркотиков, а также обнаружили около 2 тыс. кустов конопли.

Ранее стало известно, какой приговор вынесли казахстанцам, сбывавшим наркотики на территории Алматинской области. Подсудимый на протяжении трех лет выращивал коноплю во дворе своего дома, а фасовку и реализацию осуществляли его пособники.

Также тайную плантацию с тремя тоннами конопли нашли полицейские на одном из островков озера Балхаш в Алматинской области. В этом стражам порядка помог вертолет. Факт культивации был подтвержден наличием четко организованной поливной системы, обеспечивающей должный уход растениям.