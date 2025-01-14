Девушек задержали в Караганде

В Караганде задержаны несовершеннолетние, подозреваемые в расклейке листовок с наркорекламой. Девушки утверждают, что их заверили в безобидности работы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Караганде участковые инспекторы Октябрьского отдела полиции в ходе обхода административного участка обнаружили на дверях одного из жилых домов свежеприклеенную листовку с QR-кодом. Проверка показала, что ссылка ведет на Telegram-канал, связанный с наркосбытом.

В результате оперативных действий полицейские задержали двух несовершеннолетних девушек в возрасте 14 и 15 лет. У них изъято около 60 листовок, которые они не успели расклеить.

По словам девушек, они нашли подработку через объявление, согласно которому за каждую расклеенную листовку им платили по 70 тенге.

Несмотря на предупреждения в школе о подобных рисках, девушки утверждали, что их уверили в безобидности рекламы, продемонстрировав ссылку, ведущую якобы на интернет-магазин с товарами народного потребления.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в рамках уголовного дела ведется расследование, направленное на установление лиц, причастных к организации распространения незаконных материалов.

"Проблема борьбы с наркорекламой остается актуальной. В 2024 году полицейские в Карагандинской области совместно с волонтерами и сотрудниками прокуратуры провели более 500 мероприятий, направленных на устранение наркограффити.

Было удалено около 13 тысяч изображений и заблокирован 271 аккаунт в соцсетях, предлагающий незаконные формы заработка.

С начала 2025 года эта работа активно продолжается. За первые две недели января проведено 11 мероприятий, в ходе которых удалено 36 новых граффити и закрыт 21 адрес, связанный с распространением наркотиков", - рассказали в МВД.

В полиции подчеркнули важность совместной работы с гражданами и волонтерами в борьбе с наркопреступностью. Такие усилия не только способствуют созданию безопасной городской среды, но и формируют активную позицию общества против наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области ограничили доступ к 140 противоправным материалам в рамках борьбы с рекламой и пропагандой наркотиков в интернете.

Помимо этого, прокуратура Карагандинской области заблокировала 250 интернет-ресурсов, рекламировавших наркотики и предлагавших незаконный заработок курьером.

Также стало известно, что транспортная прокуратура Казахстана обеспечила блокировку более 80 наркоканалов в соцсетях.

А в одном из подъездов многоэтажного дома в Экибастузе сотрудники полиции нанесли на стену рисунок, закрасив наркорекламу.