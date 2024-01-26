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Полицейские нашли наркотики в нижнем белье алматинца

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Изъятые наркотики
Изъятые наркотики. Фото: polisia.kz

В Алматы полицейские в ходе спецоперации изъяли у жителя города, подозреваемого в незаконном хранении и распространении путем закладок наркотиков, мефедрон, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Задержанный заявил, что наркотик он приобрел через соцсеть якобы для личного употребления.

"При проведении личного обыска подозреваемого, в нижнем белье обнаружен полиэтиленовый сверток, обмотанный изолентой белого цвета, внутри которого находилось порошкообразное вещество. Согласно проведенной судебно-химической экспертизе, изъятые вещества являются мефедроном", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности Ерлан Алмагамбетов.

Как сообщили в полиции, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований.

Напомним, ранее на казахстанско-российской границе в грузовом автотранспорте было обнаружено и изъято около 100 кг наркотиков.

Также стражи порядка задержали 23-летнего жителя ВКО, который подозревается в распространении наркотиков. У него изъяли более полукилограмма "синтетики".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057718-politseyskie-nashli-narkotiki-v-nizhnem-bele-almatintsa/

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