Полицейские нашли наркотики в нижнем белье алматинца

В Алматы полицейские в ходе спецоперации изъяли у жителя города, подозреваемого в незаконном хранении и распространении путем закладок наркотиков, мефедрон, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Задержанный заявил, что наркотик он приобрел через соцсеть якобы для личного употребления.

"При проведении личного обыска подозреваемого, в нижнем белье обнаружен полиэтиленовый сверток, обмотанный изолентой белого цвета, внутри которого находилось порошкообразное вещество. Согласно проведенной судебно-химической экспертизе, изъятые вещества являются мефедроном", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности Ерлан Алмагамбетов.

Как сообщили в полиции, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований.

Напомним, ранее на казахстанско-российской границе в грузовом автотранспорте было обнаружено и изъято около 100 кг наркотиков.

Также стражи порядка задержали 23-летнего жителя ВКО, который подозревается в распространении наркотиков. У него изъяли более полукилограмма "синтетики".