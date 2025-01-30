Павлодарка зашла в лифт с мужчиной и стала жертвой преступления (видео)

В Павлодаре в объектив камеры видеонаблюдения попало ограбление пенсионерки в подъезде жилого дома. Подозреваемого задержали полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, инцидент произошел днем в подъезде дома на улице Сатпаева.

Пенсионерка возвращалась из магазина, когда в подъезде у лифта встретила мужчину. Она зашла с ним в лифт, а через несколько секунд мужчина выбежал оттуда с пакетом в руках.

"Добычей преступника стал пакет с портмоне, в котором находилось 190 тысяч тенге. Потерпевшая сразу же позвонила в полицию", - уточнили в МВД.

Прибывшие сотрудники полиции по ориентировке задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый горожанин.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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