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Павлодарка зашла в лифт с мужчиной и стала жертвой преступления (видео)

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Ограбление в подъезде
На месте происшествия. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Павлодаре в объектив камеры видеонаблюдения попало ограбление пенсионерки в подъезде жилого дома. Подозреваемого задержали полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, инцидент произошел днем в подъезде дома на улице Сатпаева.

Пенсионерка возвращалась из магазина, когда в подъезде у лифта встретила мужчину. Она зашла с ним в лифт, а через несколько секунд мужчина выбежал оттуда с пакетом в руках.

"Добычей преступника стал пакет с портмоне, в котором находилось 190 тысяч тенге. Потерпевшая сразу же позвонила в полицию", - уточнили в МВД.

Прибывшие сотрудники полиции по ориентировке задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый горожанин.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее на видео попало ночное ограбление в Алматы. У горожанина под угрозой физической расправы отобрали мобильный телефон. Полицейские задержали и взяли под стражу двоих подозреваемых. Один из них уже имел судимость за грабеж.

В Уральске полицейские задержали двух горожанок, которых подозревают в грабежах и вымогательстве. По данным полиции, они принудили студентку колледжа перевести 40 тысяч тенге с ее банковского счета.

А 24-летний казахстанец под угрозой расправы вынужден был оформить кредит на два iPhone новой модели. После этого в Актобе стражи порядка задержали трех мужчин по подозрению в вымогательстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216577-pavlodarka-zashla-v-lift-s-muzhchinoy-i-stala-zhertvoy-prestupleniya-video/