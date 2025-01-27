Девушек, подозреваемых в вымогательстве и грабежах, задержали в Уральске (видео)

В Уральске полицейские задержали двух горожанок, которых подозревают в грабежах и вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, по данным следствия, в октябре прошлого года задержанные принудили студентку колледжа перевести 40 тысяч тенге с ее банковского счета.

В ходе расследования также выяснилось, что одна из задержанных причастна к другим преступлениям. Она вымогала деньги у школьницы, похитила средства учащейся колледжа и украла мобильный телефон другой девушки, который затем сдала в ломбард.

Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.

"В соответствии с Уголовным кодексом за грабеж и вымогательство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, в зависимости от тяжести совершенных преступлений", - добавили в полиции.