Девушек, подозреваемых в вымогательстве и грабежах, задержали в Уральске (видео)
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В Уральске полицейские задержали двух горожанок, которых подозревают в грабежах и вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, по данным следствия, в октябре прошлого года задержанные принудили студентку колледжа перевести 40 тысяч тенге с ее банковского счета.
В ходе расследования также выяснилось, что одна из задержанных причастна к другим преступлениям. Она вымогала деньги у школьницы, похитила средства учащейся колледжа и украла мобильный телефон другой девушки, который затем сдала в ломбард.
Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.
"В соответствии с Уголовным кодексом за грабеж и вымогательство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, в зависимости от тяжести совершенных преступлений", - добавили в полиции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215286-devushek-podozrevaemyh-v-vymogatelstve-i-grabezhah-zaderzhali-v-uralske-video/