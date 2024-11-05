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Казахстанец под угрозой расправы оформил кредит на два iPhone новой модели

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Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Кадр из видео: instagram.com/polisia_aqtobe

В Актобе задержаны трое мужчин по подозрению в вымогательстве под угрозой насилия двух мобильных телефонов у 24-летнего потерпевшего, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, сотрудниками УБОП в ходе проведения оперативных мероприятий задержаны трое 21-летних подозреваемых.

"Установлено, что задержанные путем угроз и применения насилия вымогали мобильные телефоны у 24-летнего потерпевшего.

Заявителю пришлось через приложение в телефоне оформить кредит на два мобильных телефона марки iPhone 16 Pro на сумму более 1 млн тенге", - рассказали в ДП Актюбинской области.

По факту вымогательства проводится досудебное расследование, подозреваемые водворены в ИВС.

Ранее сообщалось, что в Караганде полицейские задержали подозреваемых в грабеже. У 22-летнего парня с применением физической силы отобрали мобильный телефон и оформили на его имя кредит. Возбуждено уголовное дело.

В Астане вооруженного мужчину задержали по подозрению в вымогательстве при передаче 200 тыс. тенге. По информации полиции, во время обыска обнаружили боевой арсенал, включающий огнестрельное оружие, патроны, наручники, охотничий нож и бронежилеты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183219-kazahstanec-pod-ugrozoy-raspravy-oformil-kredit-na-dva-iphone-novoy-modeli/

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