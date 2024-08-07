Желание казахстанца стать звездой TikTok вышло для него боком

Захотевшего стать звездой в TikTok водителя оштрафовали в Жамбылской области. Правонарушение было выявлено по публикации в соцсети, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, очередное видео, на котором были зафиксированы грубые нарушения правил дорожного движения, опубликовали в TikTok.

"Водитель Lexus IS F выполнял различные трюки, пытаясь увеличить просмотры. За езду без государственных регистрационных номерных знаков и опасное вождение в отношении него составлен административный протокол, наложен штраф на сумму 147 680 тенге", - сообщили в ДП Жамбылской области.

Машину водворили на штрафстоянку.

Стражи порядка призвали быть внимательными на дороге и строго соблюдать меры безопасности.

"Из-за вашей безответственности могут пострадать другие люди", - отметили в ДП Жамбылской области.

Также в ходе мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором водитель автомобиля Mercedes-Benz грубо нарушал правила дорожного движения на улицах Тараза. Им оказался 21-летний житель Шымкента. Ориентировку передали в полицию мегаполиса, которая и задержала правонарушителя. В отношении него составили административные протоколы и наложили штраф в размере 110 760 тенге.

А в Астане водителя "КамАЗа" наказали за нарушение правил маневрирования. Происшествие сняли на видео очевидцы. На кадрах водитель двигался "змейкой" по одной из улиц столицы. Его привлекли к административной ответственности.