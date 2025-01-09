Запускал салют из авто: водителя Mercedes оштрафовали на сотни тысяч тенге в Алматы (видео)

В Алматы к ответственности привлекли водителя, неоднократно нарушившего ПДД – в числе прочего, он запускал салют из машины, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается на Instagram-странице департамента полиции южной столицы, автолюбителя привлекли к ответственности сразу по семи статьям административного кодекса, а именно за:

нарушение правил маневрирования;

управление авто без водительского удостоверения;

создание аварийной ситуации;

нарушение правил эксплуатации автотранспорта;

использование телефона во время управления ТС;

применение пиротехнических изделий.

Общий размер штрафа составил 95 МРП, то есть более 373 тысяч тенге.

Помимо этого, алматинца наказали и за совершение мелкого хулиганства.

"Решением специализированного межрайонного административного суда за это противоправное действие он подвергнут аресту сроком на 10 суток. Автомашина Mercedes водворена на штрафную стоянку", – сообщил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

Напомним, ранее в Алматы наказали еще одного автолюбителя на Mercedes – 20-летний водитель устроил дрифт на своем авто и был привлечен к ответственности сразу по трем статьям.

В октябре в Алматы полицейские задержали 19-летнего водителя, собравшего штрафы почти на 7 млн тенге.

А до этого в Жамбылской области оштрафовали автолюбителя, захотевшего стать звездой в TikTok. Правонарушение было выявлено по публикации в соцсети.