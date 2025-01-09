Запускал салют из авто: водителя Mercedes оштрафовали на сотни тысяч тенге в Алматы (видео)
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В Алматы к ответственности привлекли водителя, неоднократно нарушившего ПДД – в числе прочего, он запускал салют из машины, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.
Как сообщается на Instagram-странице департамента полиции южной столицы, автолюбителя привлекли к ответственности сразу по семи статьям административного кодекса, а именно за:
- нарушение правил маневрирования;
- управление авто без водительского удостоверения;
- создание аварийной ситуации;
- нарушение правил эксплуатации автотранспорта;
- использование телефона во время управления ТС;
- применение пиротехнических изделий.
Общий размер штрафа составил 95 МРП, то есть более 373 тысяч тенге.
Помимо этого, алматинца наказали и за совершение мелкого хулиганства.
"Решением специализированного межрайонного административного суда за это противоправное действие он подвергнут аресту сроком на 10 суток. Автомашина Mercedes водворена на штрафную стоянку", – сообщил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.
Напомним, ранее в Алматы наказали еще одного автолюбителя на Mercedes – 20-летний водитель устроил дрифт на своем авто и был привлечен к ответственности сразу по трем статьям.
В октябре в Алматы полицейские задержали 19-летнего водителя, собравшего штрафы почти на 7 млн тенге.
А до этого в Жамбылской области оштрафовали автолюбителя, захотевшего стать звездой в TikTok. Правонарушение было выявлено по публикации в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209718-voditelya-zapuskavshego-feyerverki-iz-avto-nakazali-v-almaty-video/