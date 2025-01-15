Павлодарец получил штраф из-за видео об уборке снега

В одном из сел Павлодарской области водителя, проехавшего на красный свет, установили благодаря видеосъемке коммунальной службы с уборки снега, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, грубое нарушение ПДД попало в объектив камер коммунальной службы в Павлодарской области.

"Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, посчитав, что нарушение никто не заметит", - пояснили в МВД.

Однако в это самое время сотрудники коммунальной службы проводили работу по очистке снега в селе Иртышск и производили видеосъемку. Так, грубое нарушение ПДД попало в объектив.

Водитель автомашины был установлен. За проезд на запрещающий сигнал светофора его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 МРП.

"Проезд на красный сигнал светофора - нарушение, которое нередко приводит к серьезным последствиям. Если вы стали очевидцем правонарушения, необходимо сообщить на "102" или воспользоваться мобильным приложением Police 102", - уточнили в ведомстве.

Добавим, что по ст.599 КоАП РК проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечет штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

Ранее в Павлодаре сняли на видео, как водитель за пару минут совершил три грубых нарушения ПДД. За нарушение правил маневрирования, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, мужчину привлекли к ответственности.