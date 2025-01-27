Наркотики под видом приправ продавали в Павлодарской области

В Павлодарской области в пунктах по продаже пищевых приправ обнаружили наркотическое средство под видом кондитерского мака, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Павлодарской области активно проводится работа по противодействию наркопреступности.

Так, прокуратура Железинского района совместно с полицией в ходе проведения рейдовых мероприятий с привлечением кинологической службы в одном из сельских округов установила факт хранения на территории частного дома около 2 кг марихуаны.

Приговором суда виновное лицо привлечено к уголовной ответственности по ч.4 ст.296 УК РК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

"В другом случае при координации прокуратуры области пресечена преступная группа, которая под видом реализации кондитерского мака занималась сбытом наркотического средства, изготавливаемого из его семян и высушенной маковой соломы. Злоумышленники содержали пункты по продаже пищевых приправ, при этом основной целью их "бизнеса" являлась реализация смеси мака наркозависимым", - уточнили в прокуратуре Павлодарской области.

По факту распространения наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.297 УК РК. Департаментом экономических расследований проводятся следственные мероприятия.

Отметим, что по ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.