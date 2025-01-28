"Потребовали 1 млн тенге": двух полицейских осудили в области Абай

В области Абай двух полицейских осудили за мошенничество с использованием служебного положения, передает NUR.KZ со ссылкой на суды региона.

Как сообщается на официальном сайте областного суда региона, рассмотрено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, обвиняемых в совершении мошенничества, совершенное с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 190 УК).

"К. и Т., путем обмана и злоупотребления доверием, ввели в заблуждение А., и потребовали за непривлечение к уголовной ответственности денежную сумму в размере 1 млн тенге. А., осознав противоправный характер действий К. и Т., обратился с письменным заявлением о привлечении их к уголовной ответственности в ДАПК по области Абай.

К. и Т., будучи под контролем сотрудников антикоррупционной службы получили от А. 1 000 000 тенге, которую в дальнейшем разделили по 500 тысяч тенге", - отмечается в сообщении суда.

Вина подсудимых доказана протоколами обысков, результатами НСД, заключениями экспертов и другими материалами дела.

Отмечается, что в ходе главного судебного разбирательства между подсудимыми и прокурором заключены процессуальные соглашения в форме сделки о признании вины.

В итоге приговором суда полицейские признаны виновными и каждому из них назначены наказания в виде штрафа в сумме 10 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и лишением специальных звани1.

Приговор не вступил в законную силу.

Недавно сообщалось, что полицейский начальник за деньги отдал авто со штрафстоянки и попал под суд в Жезказгане.

Также в Костанае на показательном процессе вынесли приговор полицейскому за взятку в 300 тыс. тенге, полученную за непривлечение к уголовной ответственности.

А в Актобе суд оштрафовал мужчину за попытку дать взятку полицейскому в 10 тыс. тенге за несоставление протокола и освобождение от ответственности за пьяное вождение. Подсудимому также пожизненно запретили занимать госдолжности.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, -

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), - штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.