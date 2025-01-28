Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Потребовали 1 млн тенге": двух полицейских осудили в области Абай

Опубликовано:

Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В области Абай двух полицейских осудили за мошенничество с использованием служебного положения, передает NUR.KZ со ссылкой на суды региона.

Как сообщается на официальном сайте областного суда региона, рассмотрено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, обвиняемых в совершении мошенничества, совершенное с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 190 УК).

"К. и Т., путем обмана и злоупотребления доверием, ввели в заблуждение А., и потребовали за непривлечение к уголовной ответственности денежную сумму в размере 1 млн тенге. А., осознав противоправный характер действий К. и Т., обратился с письменным заявлением о привлечении их к уголовной ответственности в ДАПК по области Абай.

К. и Т., будучи под контролем сотрудников антикоррупционной службы получили от А. 1 000 000 тенге, которую в дальнейшем разделили по 500 тысяч тенге", - отмечается в сообщении суда.

Вина подсудимых доказана протоколами обысков, результатами НСД, заключениями экспертов и другими материалами дела.

Отмечается, что в ходе главного судебного разбирательства между подсудимыми и прокурором заключены процессуальные соглашения в форме сделки о признании вины.

В итоге приговором суда полицейские признаны виновными и каждому из них назначены наказания в виде штрафа в сумме 10 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и лишением специальных звани1.

Приговор не вступил в законную силу.

Недавно сообщалось, что полицейский начальник за деньги отдал авто со штрафстоянки и попал под суд в Жезказгане.

Также в Костанае на показательном процессе вынесли приговор полицейскому за взятку в 300 тыс. тенге, полученную за непривлечение к уголовной ответственности.

А в Актобе суд оштрафовал мужчину за попытку дать взятку полицейскому в 10 тыс. тенге за несоставление протокола и освобождение от ответственности за пьяное вождение. Подсудимому также пожизненно запретили занимать госдолжности.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, -

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), - штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215997-potrebovali-1-mln-tenge-dvuh-policeyskih-osudili-v-oblasti-abay/