Полицейский начальник за деньги отдал авто со штрафстоянки и попал под суд в Жезказгане

Жезказганским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, Жезказганским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении двух обвиняемых в совершении коррупционных преступлений (ст.190 ч.3 п.2 (Мошенничество), ст.366 ч.2 (Получение взятки), ст.367 ч.1 (Дача взятки) УК РК).

Установлено, что 20 марта 2024 года инспектор патрульной полиции остановил автомобиль, которым управлял водитель без прав. Был составлен административный протокол, а автомобиль помещен на специальную стоянку.

Через неделю фактический владелец автомобиля обратился к начальнику отдела административной полиции с просьбой освободить транспортное средство со стоянки.

Используя свое служебное положение, начальник отдела административной полиции ввел владельца в заблуждение, сообщив о необходимости уплаты штрафа наличными. Мужчина передал ему 70 тыс. тенге.

А 28 марта 2024 года девушка за рулем совершила наезд на пешехода. Ее отец, второй подсудимый, обратился к начальнику отдела административной полиции с просьбой не привлекать дочь к ответственности. Взамен он передал должностному лицу 100 тыс. тенге в качестве взятки.

Оба подсудимых полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и просили суд не назначать наказание, связанное с изоляцией от общества. Владелец авто заявил, что материальный ущерб возмещен, поэтому просил не лишать полицейского свободы.

С учетом обстоятельств дела, раскаяния подсудимых, возмещения ущерба, наличия у полицейского пяти несовершеннолетних детей и мнения потерпевшего суд назначил ему штраф в размере 3 млн тенге.

Обвиняемый в даче взятки был оштрафован на сумму в 1,5 млн тенге.

Обоих подсудимых пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.

Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.190 ч.3 п.2 УК РК мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, наказывается штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии со ст.366 ч.2 УК РК получение взятки в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие), наказывается штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А на основании ст.367 ч.1 УК РК дача взятки наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.