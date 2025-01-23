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Эзотерика

Замначальника депо заявил в КНБ на полицейского

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Судебное заседание в Костанае
Полицейские на судебном заседании. Кадр из видео: t.me/QostanaiOblystyqSoty0

В Костанае на показательном процессе вынесли приговор полицейскому за взятку в 300 тыс. тенге, полученную за непривлечение к уголовной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, в целях открытости и доступности правосудия, а также для профилактических целей в суде №2 Костаная провели показательный процесс с участием сотрудников линейного отдела полиции.

В суде рассмотрели уголовное дело в отношении сотрудника правоохранительного органа по обвинению в получении взятки в виде денег в значительном размере за незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, входящее в его служебные полномочия (ч.2 ст.366 УК).

"В октябре 2024 года подсудимый, располагая устной информацией об имеющихся фактах хищения дизельного топлива с тепловозов работниками локомотивных бригад, задался преступным умыслом на получение лично от заместителя начальника депо взятки в виде денег за незаконное бездействие, выраженное в непривлечении работников депо к ответственности за хищение чужого имущества, тем самым увода их от уголовной ответственности", - установил суд.

Заместитель начальника депо согласился на дачу взятки, однако, осознавая, что требование полицейского незаконное, обратился с заявлением в ДКНБ.

"2 декабря в результате реализации негласных следственных действий подсудимый изобличен с поличным после получения взятки в виде денег в размере 300 тыс. тенге", - уточнили в суде.

На судебных прениях государственный обвинитель просил назначить полицейскому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Подсудимый вину полностью признал и в содеянном раскаялся.

В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, суд признал чистосердечное раскаяние и признание вины. Отягчающим обстоятельством стало совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет 9 млн тенге. Также подсудимого пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе и специального звания "лейтенант полиции".

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Жезказгане осудили начальника отдела административной полиции за получение взятки. За деньги полицейский освободил автомобиль со штрафстоянки и согласился не привлекать водителя к ответственности за сбитого пешехода. Суд назначил ему штраф в 3 млн тенге.

А в Актобе суд оштрафовал мужчину за попытку дать взятку полицейскому в 10 тыс. тенге за несоставление протокола и освобождение от ответственности за пьяное вождение. Подсудимому также пожизненно запретили занимать госдолжности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214530-zamnachalnika-depo-zayavil-v-knb-na-policeyskogo/

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