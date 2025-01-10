Актюбинец попытался договориться с полицейским и попал под статью

В Актобе суд оштрафовал мужчину за попытку дать взятку полицейскому. Подсудимому также пожизненно запретили занимать госдолжности, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судом №2 Актобе рассмотрено в согласительном производстве уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу (ст.24 ч.3, ст.367 ч.1 УК).

Судом установлено, что подсудимый, не имея права управления транспортным средством и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем и был задержан сотрудниками полиции.

С целью избежать последствий он попытался дать полицейскому взятку в 10 000 тенге за несоставление протокола и освобождение от ответственности.

Дело поступило в суд с процессуальным соглашением о признании вины. Подсудимый полностью признал свою вину и не оспаривал обвинение.

Прокурор ходатайствовал о наказании в виде штрафа в 15-кратном размере от суммы взятки с пожизненным лишением права занимать госдолжности.

Суд учел чистосердечное раскаяние мужчины и наличие малолетних детей как смягчающие обстоятельства. Обстоятельств, отягчающих вину, не установлено.

Подсудимый признан виновным и оштрафован на 112 500 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области рассмотрели дело о покушении на дачу взятки в размере 3 тыс. тенге должностному лицу - cотруднику полиции.

А в Байконуре мужчина пытался дать взятку должностному лицу иностранного государства в размере 400 рублей, за что был осужден.

Также жителя области Ұлытау приговорили к крупному штрафу за попытку дать взятку полицейскому на сумму 1000 тенге.