Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Актюбинец попытался договориться с полицейским и попал под статью

Опубликовано:

Деньги
Деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актобе суд оштрафовал мужчину за попытку дать взятку полицейскому. Подсудимому также пожизненно запретили занимать госдолжности, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судом №2 Актобе рассмотрено в согласительном производстве уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу (ст.24 ч.3, ст.367 ч.1 УК).

Судом установлено, что подсудимый, не имея права управления транспортным средством и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем и был задержан сотрудниками полиции.

С целью избежать последствий он попытался дать полицейскому взятку в 10 000 тенге за несоставление протокола и освобождение от ответственности.

Дело поступило в суд с процессуальным соглашением о признании вины. Подсудимый полностью признал свою вину и не оспаривал обвинение.

Прокурор ходатайствовал о наказании в виде штрафа в 15-кратном размере от суммы взятки с пожизненным лишением права занимать госдолжности.

Суд учел чистосердечное раскаяние мужчины и наличие малолетних детей как смягчающие обстоятельства. Обстоятельств, отягчающих вину, не установлено.

Подсудимый признан виновным и оштрафован на 112 500 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области рассмотрели дело о покушении на дачу взятки в размере 3 тыс. тенге должностному лицу - cотруднику полиции.

А в Байконуре мужчина пытался дать взятку должностному лицу иностранного государства в размере 400 рублей, за что был осужден.

Также жителя области Ұлытау приговорили к крупному штрафу за попытку дать взятку полицейскому на сумму 1000 тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210385-aktyubinec-popytalsya-dogovoritsya-s-policeyskim-i-popal-pod-statyu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie