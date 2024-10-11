Конфликт Даны Орманбаевой и Баян Алагузовой: суд вынес приговор

Суд в Алматы оштрафовал Дану Орманбаеву за публикации оскорбительного характера в адрес продюсера Баян Алагузовой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов города.

В суде Медеуского района Алматы на закрытом заседании рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемой О. по факту оскорбления, совершенного с использованием сетей телекоммуникаций.

"3 и 6 апреля журналист-блогер О., имеющая обширную аудиторию подписчиков, опубликовала в Instagram ряд публикаций оскорбительного характера в неприличной форме в адрес продюсера А.", - сообщается в Telegram-канале алматинских судов.

Последняя обратилась в суд.

В результате журналиста-блогера оштрафовали на 20 МРП (73 840 тенге). Также суд взыскал с нее в пользу потерпевшей 500 тыс. тенге в счет возмещения морального вреда.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе суда Алматы подтвердили, что речь идет о конфликте Даны Орманбаевой и Баян Алагузовой.

К слову, недавно суд Алматы удовлетворил иск блогера к журналисту об опровержении сведений, не соответствующих действительности, и взыскании морального вреда. Тогда же, по данным СМИ, речь шла о судебном иске Баян Алагузовой к Дане Орманбаевой.

В апреле на Орманбаеву заводили уголовное дело после ее публикаций в Instagram.

Согласно части 2 статьи 131 УК РК, оскорбление, совершенное публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, наказывается:

штрафом в размере до 200 МРП (738,4 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов.