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Суд обязал журналиста опровергнуть сведения об известном блогере и выплатить полмиллиона тенге

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Статуэтка Фемиды
Суд. Иллюстративное фото: utah778/Getty Images

В суде удовлетворен иск блогера к журналисту, об опровержении сведений, не соответствующих действительности, и взыскании морального вреда, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Алматы. По данным СМИ, речь идет о судебном иске Баян Алагузовой к Дане Орманбаевой.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматы, блогер с 4,5 млн подписчиков посчитала распространенные о ней сведения "не соответствующими действительности, характеризующими ее отрицательно с точки зрения соблюдения законов, моральных принципов, принятых в обществе".

Поэтому блогер обратилась в Бостандыкский райсуд Алматы с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации, обязании журналиста опровергнуть распространенные сведения на личной странице Instagram и в Telegram. Истец также просила суд взыскать 2 млн тенге компенсации морального вреда.

Журналист иск не признала, указывая, что сведения в ее публикациях соответствуют действительности и имеют форму оценочного суждения.

Судом отмечается, что согласно п. 8 Нормативного постановления ВС "О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц", п. 3 ст. 141 и п. 1 ст. 143 ГК, обязанность доказывания соответствия действительности распространенных сведений возлагается на ответчика.

"Истец обязан доказать лишь сам факт распространения порочащих его сведений лицом, к которому предъявлен иск, при этом он вправе также представить доказательства несоответствия действительности сведений, порочащих его честь и достоинство", - сообщает суд.

По заключению судебной филолого-лингвистической экспертизы, в случае несоответствия действительности, указанные ответчиком сведения относятся к разряду порочащих честь и достоинство истца.

Учитывая обстоятельства дела и выводы экспертизы, суд удовлетворил иск блогера частично.

"Признаны не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию блогера распространенные журналистом сведения. Суд обязал журналиста их опровергнуть и взыскал с нее в пользу блогера 500 тыс. тенге в счет возмещения морального вреда", - сообщает ведомство.

Между тем, как пишет Zakon.kz, иск был подан Баян Алагузовой в адрес журналистки Даны Орманбаевой.

Также о том, что Баян Алагузова выиграла суд против Даны Орманбаевой, пишет журналист Михаил Козачков в своем Телеграм-канале.

Напомним, в апреле этого года мы писали, что на казахстанского продюсера Дану Орманбаеву завели уголовное дело после ее публикаций в Instagram.

"По заявлению жительницы Алматы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни со стороны гражданки Орманбаевой Д. департаментом полиции города возбуждено уголовное дело", — говорилось в сообщении полиции Алматы, опубликованном на официальном сайте. Иная информация, по данным департамента, в интересах следствия не разглашается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164975-sud-obyazal-zhurnalista-oprovergnut-svedeniya-ob-izvestnom-blogere-i-vyplatit-polmilliona-tenge/

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