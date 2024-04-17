На казахстанского продюсера завели уголовное дело после публикаций в Instagram

На казахстанского продюсера Дану Орманбаеву завели уголовное дело после ее публикаций в Instagram. Данный инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы, передает NUR.KZ.

Ранее скрины Stories Даны Орманбаевой, опубликованные в Instagram, были размещены в Telegram-канале Kozachkov offside.

Сегодня стало известно, что в полиции по данному факту завели уголовное дело.

"По заявлению жительницы Алматы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни со стороны гражданки Орманбаевой Д. департаментом полиции города возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении полиции Алматы, опубликованном на официальном сайте.

Иная информация, по данным департамента, в интересах следствия не разглашается.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что к тюремному сроку приговорили жителя Астаны за разжигание розни. Сообщалось, что сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Астаны установили 31-летнего работника пансионата. Его заподозрили в разжигании розни и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Также в 2022 году большой резонанс вызвала публикация 35-летнего уроженца села Теректы Максима Яковченко, который на личной странице в соцсетях написал, что Уральск и ряд других городов Казахстана якобы нужно "отдать" России.

Мужчине тогда предъявили обвинение сразу по двум статьям УК РК — сепаратизм и разжигание межнациональной розни. В прошлом году генеральная прокуратура направила российским коллегам ходатайство о его выдаче.

Между тем ранее о наказании за разжигание розни казахстанцев предупреждали в Генпрокуратуре.