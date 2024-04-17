Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

На казахстанского продюсера завели уголовное дело после публикаций в Instagram

Опубликовано:

Дана Орманбаева
Дана Орманбаева. Фото: instagram/danapartner

На казахстанского продюсера Дану Орманбаеву завели уголовное дело после ее публикаций в Instagram. Данный инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы, передает NUR.KZ.

Ранее скрины Stories Даны Орманбаевой, опубликованные в Instagram, были размещены в Telegram-канале Kozachkov offside.

Сегодня стало известно, что в полиции по данному факту завели уголовное дело.

"По заявлению жительницы Алматы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни со стороны гражданки Орманбаевой Д. департаментом полиции города возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении полиции Алматы, опубликованном на официальном сайте.

Иная информация, по данным департамента, в интересах следствия не разглашается.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что к тюремному сроку приговорили жителя Астаны за разжигание розни. Сообщалось, что сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Астаны установили 31-летнего работника пансионата. Его заподозрили в разжигании розни и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Также в 2022 году большой резонанс вызвала публикация 35-летнего уроженца села Теректы Максима Яковченко, который на личной странице в соцсетях написал, что Уральск и ряд других городов Казахстана якобы нужно "отдать" России.

Мужчине тогда предъявили обвинение сразу по двум статьям УК РК — сепаратизм и разжигание межнациональной розни. В прошлом году генеральная прокуратура направила российским коллегам ходатайство о его выдаче.

Между тем ранее о наказании за разжигание розни казахстанцев предупреждали в Генпрокуратуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2086478-na-kazahstanskogo-prodyusera-zaveli-ugolovnoe-delo-posle-publikatsiy-v-instagram/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.