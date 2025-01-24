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Актюбинец поговорил по телефону и лишился 10 млн тенге

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Мужчина держит в руках телефон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актобе телефонные мошенники представились курьером "Казпочты" и сотрудником полиции, убедив мужчину перевести более 10 млн тенге на их счет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на телефон актюбинца позвонил неизвестный, представился курьером АО "Казпочта" и попросил продиктовать код, поступивший с номера 1414.

Далее позвонил якобы сотрудник полиции, который сообщил, что мошенники пытаются совершить действия на банковских счетах и для предотвращения требуется провести все операции по инструкции.

Потерпевший выполнил все рекомендации звонивших и несколькими траншами перевел более 10 млн тенге личных сбережений на счет, предоставленный мошенниками.

"Департамент полиции напоминает, что мошенники используют психологическое давление и играют на доверии человека, чтобы убедить его в серьезности ситуации.

Очень важно, чтобы люди были настороже в таких случаях и никогда не следовали незнакомым инструкциям по переводу денег, особенно, если они касаются их личных счетов", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жительница Актобе доверилась знакомому и после звонка якобы сотрудника КНБ оформила кредит, направив около 6 млн тенге на "безопасный" счет.

Другой актюбинке на WhatsApp от имени знакомого написал неизвестный о том, что якобы КНБ проводит проверку по ее счету. В итоге женщина лишилась 2,5 млн тенге.

А сельчанин из Акмолинской области по указанию мошенников проехал десятки километров до отделения банка, где взял кредит, и перевел все деньги на разные счета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214980-aktyubinec-pogovoril-po-telefonu-i-lishilsya-10-mln-tenge/

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