Десятки километров проехал акмолинец ради 2 млн тенге и лишился денег

Сельчанин из Акмолинской области по указанию мошенников проехал десятки километров до отделения банка, где взял кредит, и перевел все деньги на разные счета, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По словам 67-летнего жителя одного из сел Зерендинского района, 14 сентября первым к нему на телефон позвонил неизвестный, представившийся оператором сотовой связи.

"Лжеменеджер сообщил, что на абонентском номере меняется тариф и необходимо продиктовать код, который пришел по СМС. Когда пенсионер сообщил код, поступил новый звонок: теперь уже от сотрудника Национального банка.

Действуя по довольно распространенной схеме, аферист рассказал, что на имя акмолинца оформляется кредит и потребовал, чтобы он как можно скорее приехал в областной центр и пришел в банк, где оформил на свое имя кредит", - пояснили в ДП Акмолинской области.

К слову, адрес банка мошенники сообщили сами. К тому же звонившие заверили, что все эти действия координируют правоохранительные органы и ведется видеосъемка.

"Действуя по инструкции, мужчина приехал в Кокшетау за несколько десятков километров, оформил кредит в размере 1 912 000 тенге и перевел их на несколько счетов", - уточнили в ведомстве.

Полицейские в очередной раз призвали граждан к бдительности при поступлении звонков.

"Мошенники представляются не только сотрудниками банков или правоохранительных органов. В последнее время аферисты используют для обмана и другие сферы жизни: звонят от имени операторов сотовой связи или медицинских работников", - предупреждают правоохранители.

Сотрудники убедительно просят граждан не сообщать коды из SMS-сообщений и не выполнять сомнительные инструкции.

Ранее стало известно, что всего два телефонных звонка понадобилось мошенникам, чтобы оформить на жительницу Акмолинской области при помощи WhatsApp и банковского приложения кредит в размере более 2,4 млн тенге.

Другому жителю Акмолинской области на телефон поочередно звонили неизвестные лица, представившиеся оператором сотовой связи, сотрудником правоохранительных органов и банковским работником. В итоге мужчина взял в кредит почти 14 млн тенге и перевел их злоумышленникам.