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Скрылся с места ДТП и выпивал пиво: алматинцу вынесли приговор за смертельный наезд

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Нетрезвый водитель
Пьяный водитель. Иллюстративное фото: ambrozinio / Getty Images

В Алматы вынесли приговор мужчине, который пьяным совершил смертельный наезд на подростка, но скрылся с места ДТП и дальше выпивал с друзьями, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

В Telegram-канале Верховного суда рассказали о вынесенном приговоре жителю Алматы. Сообщается, что он был лишен права управления автотранспортом на семь лет в 2020 году, но вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

"На пешеходном переходе он совершил наезд на несовершеннолетнего подростка, что заметил лишь через зеркало заднего вида. Однако до прибытия сотрудников органов внутренних дел скрылся с места ДТП, позже вместе с друзьями выпивал пиво и вернулся домой.

В результате ДТП 15-летний подросток получил тяжелые травмы: закрытую шейно-поясничную травму, травму живота и множественные разрывы печени. От полученных травм он скончался", - сказано в сообщении.

По данным суда, подсудимый полностью признал свою вину и просил суд о снисхождении. Его вина была подтверждена материалами дела, в том числе заключениями судебно-медицинской и судебно-наркологической экспертиз.

Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

"Также с него в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация материального и морального ущерба в размере 14 млн тенге", - добавили в суде.

В конце прошлого года сообщалось, что в Алматинской области на пешеходном переходе сбили женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

До этого женщина на Toyota сбила двух детей на пешеходном переходе в Астане. В результате ДТП с телесными повреждениями дети в возрасте 12 и 5 лет были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей были отпущены домой.

Сообщалось также, что подростка сбили в Павлодаре. В результате наезда несовершеннолетний с различными травмами госпитализирован в больницу, а автомашина правонарушителя водворена на коммунальную стоянку.

Мы также писали, что в Алматинской области насмерть сбили пятилетнего мальчика. По словам родных погибшего малыша, машина "летела" на огромной скорости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214918-skrylsya-s-mesta-dtp-i-vypival-pivo-almatincu-vynesli-prigovor-za-smertelnyy-naezd/

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