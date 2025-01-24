Подростка осудили за лжетерроризм в Казахстане

За совершение фактов лжетерроризма в Казахстане в 2024 году задержаны 48 подозреваемых, из них 15 оказались несовершеннолетними, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В 2024 году органами внутренних дел зарегистрировано 247 уголовных дел за заведомо ложные сообщения об установленных на различных объектах взрывных устройствах, сообщает медиапортал МВД.

Так, по данным ведомства, за совершение фактов лжетерроризма задержаны 48 подозреваемых, из них 15 оказались несовершеннолетними. На сегодняшний день осуждены 13 человек, в том числе один подросток.

"В случае, если отправитель ложных сообщений не достиг возраста уголовной ответственности, его родители привлекаются к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. В прошлом году такие меры приняты к 6 взрослым.

Кроме того, по решению суда к преступнику предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного владельцу объекта посягательства или государству из-за ложного вызова. Размер ущерба может достигать 2 млн тенге. За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч МРП, а также ограничение либо лишение свободы на 5 лет", - рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента по противодействию экстремизму МВД Азамат Хасенов.

Ранее в МВД уже обращались к казахстанским родителям и напоминали об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.

К примеру, в сентябре прошлого года несовершеннолетний карагандинец два дня подряд сообщал о бомбе в школе ради прогулов занятий.

В июне в Костанае эвакуировали персонал школы из-за сообщения о заложенной бомбе и террористах в здании. Позже выяснилось, что звонок был шуткой 9-летнего мальчика. Он решил развеселить друзей, из-за чего и решился на звонок.

А в апреле этого года похожий случай также произошел в Костанае. Тогда учеников одной из школ Костаная пришлось срочно эвакуировать из-за сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Ранее в Кокшетау из учебного учреждения были эвакуированы 1279 учащихся и 79 преподавателей и администрация.

В начале года в Семее привлекли к ответственности родителей двух школьников, пошутивших о том, что учебное заведение захватили террористы. Самих школьников поставили на учет - их поведение теперь будет на контроле у инспекторов ювенальной полиции.

Добавим, что согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.