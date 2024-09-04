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Юный карагандинец два дня подряд сообщал о бомбе в школе ради прогулов занятий

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Мальчик держит телефон в руках
Школьник со смартфоном. Иллюстративное фото: EMS-FORSTER-PRODUCTIONS / Getty Images

Школьник из Караганды задержан за ложные сообщения о бомбе. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Карагандинской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который, по данным следствия, дважды анонимно сообщил ложную информацию о заложенных бомбах в школе-лицее имени Ы.Алтынсарина, сообщает информационный медиапортал МВД.

"Инциденты произошли 2 и 3 сентября, когда в департамент по чрезвычайным ситуациям поступили звонки от неизвестного, представившегося учеником одной из школ города. В ходе проверок сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Карагандинской области установили, что к "лжеминированиям" причастен ученик школы-лицея, который признался в содеянном", - говорится в сообщении.

Мотивом к совершению преступлений, по словам несовершеннолетнего, стало нежелание посещать занятия в школе. Родители школьника привлечены к административной ответственности за невыполнение обязательств по воспитанию детей.

Следственные действия продолжаются.

В июне в Костанае эвакуировали персонал школы из-за сообщения о заложенной бомбе и террористах в здании. Позже выяснилось, что звонок был шуткой 9-летнего мальчика. Он решил развеселить друзей, из-за чего и решился на звонок.

В апреле этого года похожий случай также произошел в Костанае. Тогда учеников одной из школ Костаная пришлось срочно эвакуировать из-за сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Ранее в Кокшетау из учебного учреждения были эвакуированы 1279 учащихся и 79 преподавателей и администрация.

В начале года в Семее привлекли к ответственности родителей двух школьников, пошутивших о том, что учебное заведение захватили террористы. Самих школьников поставили на учет - их поведение теперь будет на контроле у инспекторов ювенальной полиции.

Добавим, что согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157216-yunyy-karagandinec-dva-dnya-podryad-soobshchal-o-bombe-v-shkole-radi-progulov-zanyatiy/

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