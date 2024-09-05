"Серьезное правонарушение": полиция вновь обратилась к казахстанским родителям

В МВД вновь обратились к казахстанским родителям и напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В связи с тем, что в последнее время участились ложные вызовы об акте терроризма, в том числе и с участием несовершеннолетних, в МВД обратились к казахстанским родителям.

"В последнее время участились факты ложных сообщений о заложенных в учреждениях образования взрывных устройствах. По всем таким фактам начаты досудебные расследования. Проводятся все необходимые следственные действия.

Следует отметить, что среди лиц, совершивших такие преступления, часто встречаются несовершеннолетние. С начала года возбуждено 168 уголовных дел, задержано 31 лицо, из них 12 несовершеннолетних. Осуждено 13 лиц, из которых двое подростков. Оштрафовано шесть родителей", - сообщил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

В полиции отметили, что каждый ложный вызов - это паника среди мирного населения, срыв работы важных предприятий, что наносит значительный вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают силы и средства экстренных служб.

В ведомстве также напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 5000 МРП и вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет. Также к уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие 14 лет.

Если же возраст несовершеннолетнего не превышает 14 лет, то в этом случае его родители привлекаются к ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. Кроме того, по решению суда родителям предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов.

"Министерство внутренних дел еще раз обращается к родителям - обратите особое внимание на поведение своих детей, обсудите с ними последствия таких действий и объясните, что заведомо ложные сообщения об акте терроризма являются серьезным правонарушением, за которое предусмотрено строгое наказание", - отметил Алекешев.

Накануне сообщалось, что несовершеннолетний карагандинец два дня подряд сообщал о бомбе в школе ради прогулов занятий.

В июне в Костанае эвакуировали персонал школы из-за сообщения о заложенной бомбе и террористах в здании. Позже выяснилось, что звонок был шуткой 9-летнего мальчика. Он решил развеселить друзей, из-за чего и решился на звонок.

В апреле этого года похожий случай также произошел в Костанае. Тогда учеников одной из школ Костаная пришлось срочно эвакуировать из-за сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Ранее в Кокшетау из учебного учреждения были эвакуированы 1279 учащихся и 79 преподавателей и администрация.

В начале года в Семее привлекли к ответственности родителей двух школьников, пошутивших о том, что учебное заведение захватили террористы. Самих школьников поставили на учет - их поведение теперь будет на контроле у инспекторов ювенальной полиции.

Добавим, что согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.