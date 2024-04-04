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Школьников эвакуировали из-за сообщения о бомбе в Костанае

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Парень звонит по телефону
Звонок. Иллюстративное фото: Михаил Руденко / Getty Images

Учеников одной из школ Костаная пришлось срочно эвакуировать из-за сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, передает МИА "Казинформ".

По информации издания, сообщение поступило от анонима. На место событий выехали экстренные службы - проводилась проверка всех помещений.

"В ходе проверки информация не подтвердилась. В настоящее время полиция устанавливает личность правонарушителя", - заявили по этому поводу в полиции.

В ведомстве напомнили об уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения о лже-терроризме и распространение информации не соответствующей действительности.

Лжетерроризм в Казахстане - согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2079206-shkolnikov-evakuirovali-iz-za-soobscheniya-o-bombe-v-kostanae/

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