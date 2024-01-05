Продавщицу в Уральске ударили кирпичом из-за 20 тысяч тенге
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В Уральске напали на продавщицу и ограбили продуктовый магазин на 20 тысяч тенге. Сотрудники полиции по "горячим следам" задержали подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ЗКО.
По сообщению официального аккаунта ДП ЗКО в Instagram, мужчина зашел в небольшой продуктовый магазин, расположенный по улице Завокзальный тупик в Уральске.
Как вспоминает продавщица продуктового магазина, нападение произошло в одночасье.
"Ближе к вечеру в магазин зашел парень и начал спрашивать продукты питания. Перечислив то, что ему было нужно, продавщица поинтересовалась, нужен ли пакет.
Когда она наклонилась за пакетом, парень ударил ее в затылок обломком кирпича, и женщина упала на витрину, а затем на пол. В это время злоумышленник схватил ее за волосы и потребовал деньги. После он забрал 20 тысяч тенге и скрылся с места преступления. Женщина сразу же обратилась в полицию", - рассказали в ведомстве.
Прибывшие на место происшествия сотрудники криминальной полиции УП Уральска с помощью камер видеонаблюдения по "горячим следам" задержали подозреваемого.
Им оказался ранее неоднократно судимый житель Уральска. Он водворен в изолятор временного содержания.
В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье "Грабеж" УК РК.
Отметим, что согласно ст.191 УК РК грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054096-prodavschitsu-v-uralske-udarili-kirpichom-iz-za-20-tysyach-tenge/