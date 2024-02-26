На продавца магазина напали с ножом в Темиртау

В Карагандинской области мужчина, угрожая ножом, напал на продавца торговой точки. Подозреваемого в нападении поместили в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в полицию Темиртау поступило сообщение, что в одной из торговых точек произошло нападение на продавца. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

"60-летняя потерпевшая пояснила, что около 13.00 в магазин зашел очередной клиент. Он неожиданно выхватил нож, потребовав спиртные напитки и продукты питания. Схватив первое, что попало под руку, мужчина скрылся с места происшествия", - рассказали в МВД.

Продавец описала злоумышленника, которому на вид было 35-40 лет.

По "горячим следам" сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого - 36-летнего мужчину. Сообщается, что он дал признательные показания. Его водворили в ИВС.

Вещественные доказательства были изъяты. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Отметим, что по ст.192 УК РК разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее в Семее в ходе дерзкого ограбления с прилавка ювелирного павильона были похищены золотые изделия на сумму более 1 млн тенге. Началось досудебное расследование по факту грабежа. Подозреваемого в преступлении задержали.

А в начале года сообщалось, что в Темиртау произошло разбойное нападение на цветочный магазин. Однако добычей злоумышленников стали только 5 тыс. тенге. За десять минут до преступления наличность из кассы забрал владелец торговой точки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по "горячим следам" задержали двух подозреваемых.