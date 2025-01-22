Подозреваемого экстрадировали из России в Казахстан (видео)
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Подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере экстрадировали из России в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, Генеральной прокуратурой РК из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконное хранение и перевозку в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере.
"Установлено, что указанное лицо в сентябре 2023 года на территории Жамбылской области незаконно хранило и перевозило с целью сбыта 13 кг невысушенной марихуаны", - пояснили в Генеральной прокуратуре.
В ходе досудебного расследования подозреваемый скрылся от органа уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В августе 2024 года мужчину задержали на территории Кировской области Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры он был экстрадирован в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Ранее двух граждан Казахстана экстрадировали из России для привлечения к уголовной ответственности за убийство, нарушение неприкосновенности жилища и незаконный оборот оружия. Преступления произошли в январе 2023 года в Шымкенте.
Также подозреваемого экстрадировали в Казахстан из Беларуси. Он был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве в крупном размере с ущербом на сумму свыше 10 млн тенге. Его соучастника уже осудили.
Кроме того, в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере посредством объявления о продаже специальной техники по доступной цене.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214027-podozrevaemogo-ekstradirovali-iz-rossii-v-kazahstan/