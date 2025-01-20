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Подозреваемых в убийстве экстрадировали из России

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Экстрадиция подозреваемого
Экстрадиция. Кадр из видео: t.me/GenPr

Двух граждан Казахстана экстрадировали из России для привлечения к уголовной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, казахстанцев экстрадировали для привлечения к уголовной ответственности за убийство, нарушение неприкосновенности жилища и незаконный оборот оружия.

"Злоумышленники в январе 2023 года в Шымкенте совместно с тремя другими лицами решили убить своего знакомого на почве личной неприязни", - рассказали в Генеральной прокуратуре.

По информации надзорного органа, для реализации задуманного подозреваемые, вооружившись пистолетом, металлическими прутьями и битами, надев перчатки и маски, воспользовавшись ночным временем, приехали в дом потерпевшего.

"Далее они, разбив окна, проникли в дом, где нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения с особой жестокостью. После чего подозреваемые избили других лиц, находившихся в доме и, убедившись, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, скрылись с места происшествия", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался в машине скорой помощи.

Двое подозреваемых были задержаны по "горячим следам" и осуждены к различным видам наказания, а троим удалось покинуть страну, в связи с чем они были объявлены в международный розыск.

В мае 2024 года одного из соучастников экстрадировали из соседнего государства и после осудили.

В июле прошлого года оставшиеся двое разыскиваемых были задержаны на территории Московской области Российской Федерации и по запросам Генпрокуратуры Казахстана экстрадированы на Родину.

В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых им преступлений предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.

"Таким образом, все лица, причастные к совершению указанных преступлений, изобличены", - резюмировали в Генеральной прокуратуре.

Ранее подозреваемого экстрадировали в Казахстан из Беларуси. Он был объявлен в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в крупном размере. В настоящее время мужчина водворен в следственный изолятор Астаны.

Также в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере при объявлении о продаже специальной техники по доступной цене.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213166-podozrevaemyh-v-ubiystve-ekstradirovali-iz-rossii/

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