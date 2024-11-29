195 млн тенге придется выплатить казахстанке за покушение на дачу взятки

В Шымкенте назначили штраф в 195 млн тенге за покушение на дачу взятки директору товарищества, которая хотела избежать уголовной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемой в покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном размере (ч.3 ст.24 - ч.2 ст.367 УК РК) рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

В суде выяснилось, что подсудимая является директором товарищества и узнала о возбуждении уголовного дела департаментом экономических расследований за незаконные действия при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере производства, хранения и сбыта спиртовой продукции.

"В целях дачи взятки в значительном размере должностному лицу в мае 2024 года она встретилась с руководителем управления департамента и передала ему 20 тыс. долларов США (8 788 000 тенге по официальному курсу) и 1 млн тенге за общее покровительство и избежание уголовной ответственности, где и была задержана, тем самым преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам", - установил суд.

Вина подсудимой подтверждалась собранными по уголовному делу доказательствами. Прокурор просил суд назначить ей наказание в виде штрафа.

При назначении наказания смягчающих или отягчающих обстоятельств установлено не было.

Женщину признали виновной. Ей назначили наказание в виде штрафа в 20-кратном размере от суммы взятки, что составляет 195 641 856 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу лично или через посредника, совершенная в значительном размере, наказывается штрафом в размере от 30-кратной до 40-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.