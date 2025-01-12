К лишению свободы приговорили чиновника Департамента экологии ВКО за взятку

В суде Усть-Каменогорска 10 января было рассмотрено дело в отношении замруководителя Департамента экологии по ВКО. Чиновника признали виновным в получении взятки в крупном размере, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте судов Восточно-Казахстанской области, судом №2 города Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении Т., заместителя руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области, по обвинению в получении взятки в крупном размере (п. 3 ч. 3 ст. 366 УК).

В суде установлено, что департаментом экологии ВКО по заявлениям граждан под руководством Т. была инициирована проверка ЗИФ (золотоизвлекательной фабрики) на соблюдение норм экологического законодательства Республики Казахстан.

"В ходе проверки установлен ряд нарушений в части отклонения от проектных решений по срокам завершения строительства ЗИФ.

Данные нарушения в соответствии со ст. 328 ч. 4 КоАП РК влекут временное запрещение деятельности предприятия.

Т. за непривлечение ТОО к административной ответственности, положительный акт по результатам проверки деятельности ЗИФ получил в мае 2023 года от директора ТОО взятку в сумме 30 000 долларов США (по курсу доллара к тенге на 12.05.2023 года эквивалентно 13 326 600 тенге)", - сообщается в публикации.

Вина подтверждена вещественными доказательствами - денежными средствами в сумме 6 970 000 тенге, показаниями свидетелей, подтвердивших договоренность положительного решения вопроса за вознаграждение, результатами негласных следственных действий, заключениями экспертиз.

Отягчающим обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую присягу.

Смягчающим обстоятельством признано наличие на иждивении пяти малолетних детей.

"Суд, исходя из тяжести совершенного преступления, назначил осужденному Т. самый строгий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи, лишение свободы сроком на 7 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Справка: к лицам, осужденным за совершение тяжких коррупционных преступление условно-досрочное освобождение не применяется (ст. 72 п. 8 п. п. 3 УК)", - резюмирует суд.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, 8 января сообщалось, что в совершении коррупционных преступлений подозреваются двое руководителей и заместитель руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области, заместитель руководителя Департамента экологии по Кызылординской области и другие.

Также ранее в суде Усть-Каменогорска был осужден руководитель департамента экологии по Восточно-Казахстанской области. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще два человека: житель города и предприниматель. Всех приговорили к лишению свободы и права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Впервые об этом деле сообщалось в декабре 2023 года: Антикоррупционной службой по ВКО совместно с департаментом КНБ был задержан руководитель департамента экологии региона. Его заподозрили в неоднократном получении взяток от субъектов предпринимательства за общее покровительство и согласование разрешения на эмиссию в окружающую среду при разведке твердых полезных ископаемых.

С санкции следственного суда он был заключен под стражу.