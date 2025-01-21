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Частную школу в Астане обязали выплатить ущерб за травму 6-летнего ученика

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Мальчик пишет
Ученик. Иллюстративное фото: Chinnapong / Getty Images

В Астане 6-летний ребенок получил травму, находясь в частной школе. В итоге родители ребенка подали в суд и выиграли дело, а школу обязали выплатить ущерб, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны, 6-летний ребенок истца учился в частной школе. Однако в сентябре прошлого года, будучи в этой школе, ребенок получил травму лица, после чего родители самостоятельно обратились в больницу, и ребенок был госпитализирован в экстренном порядке.

Позже родитель ребенка обратился с иском в столичный ювенальный суд с требованием о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда с образовательной организации.

"В суде представитель ответчика пояснил, что травма была получена по неосторожности, так как ребенок, играя, упал со стеллажей. Суд установил, что сотрудники школы не обеспечили должной безопасности ребенка в процессе его обучения и воспитания, что привело к травме и последующим осложнениям.

Родители понесли денежные расходы на лечение ребенка, включая покупку лекарств и оплату стационарного пребывания в платной клинике. Кроме того, суд признал, что ответчик причинил ребенку моральный вред вследствие получения травмы, что привело к нарушению его здоровья и личных неимущественных прав", - отмечается в сообщении суда.

В итоге суд удовлетворил иск, обязав ответчика компенсировать материальный ущерб и моральный вред.

Решение уже вступило в законную силу.

Ранее в Сети была опубликована информация касательно инцидента в одном из детсадов Астаны, где ребенок якобы получил открытую травму головы. На публикацию отреагировали в пресс-службе ДП города, начато расследование.

До этого астанчане отсудили у акимата денежную компенсацию за то, что их сын получил телесные повреждения из-за некачественного покрытия футбольного поля в Астане.

Ранее в Павлодаре начался суд по несчастному случаю в детском саду, где на малыша упала трехъярусная кровать. Воспитателя обвиняли в ненадлежащем исполнении обязанностей.

Сообщалось также, что в Атырау 4-летний ребенок погиб, провалившись в канализационный колодец в одном из частных детских садов города. По факту гибели малыша было зарегистрировано уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213721-chastnuyu-shkolu-v-astane-obyazali-vyplatit-ushcherb-za-travmu-6-letnego-uchenika/

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