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Кровать упала на 2-летнего ребенка в детском саду в Павлодаре

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Суд в Павлодаре
Судебное заседание. Кадр из видео: t.me/eurasia1tvkz/

В Павлодаре начался суд по несчастному случаю в детском саду, где на малыша упала трехъярусная кровать. Воспитателя обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей, передает "Первый канал "Евразия".

У участников процесса много вопросов: как в дошкольном учреждении оказалась такая мебель и почему она не была прикреплена к стене? Но отвечать на них будет не частный сад или его директор, а только воспитатель.

Перед ужином в группе было всего 14 детей. Пока воспитатель убирала игрушки, трое малышей начали раскачивать трехъярусную кровать. Тяжелая конструкция обрушилась на них.

В полицию обратилась только мать одного из малышей. Ее 2-летний ребенок получил перелом плеча, сильнейшую психотравму и теперь состоит на учете у невролога.

"Мне не позвонили. Ни воспитатель, ни директор не сообщили, что произошло в саду. Теперь у него эпилепсия, не исключено, что он вылечится. Я не знаю, что будет, когда он подрастет, в подростковом возрасте", - рассказала мама пострадавшего ребенка.

Первоначально уголовное дело завели на директора частного детского сада, но теперь за ненадлежащие исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей судят воспитателя. Главным образом за то, что она не сообщила о происшествии родителям и не вызвала скорую помощь.

"Директор включила камеры, просмотрела этот момент и сказала мне не сообщать родителям, никому ничего не говорить: "Не сообщайте родителям, идите в группу и наблюдайте за детьми". Я сама была в шоке, что вот так случилось. Что кровати не прикручены, я не знала", - рассказала воспитатель в суде.

Почему в детском саду оказались трехъярусные кровати и почему их не прикрепили к стенам, ответят уже в качестве свидетелей учредитель и бывший директор частного детского сада.

"В результате ненадлежащего исполнения обязанностей причинен вред здоровью в виде закрытого перелома хирургической шейки правой плечевой кости без смещения, что соответствует причинению средней тяжести вреда здоровью", - сообщил на суде государственный обвинитель Марат Алькенов.

Стороны пытались примириться до суда и даже договорились о цене. Но, по словам обвиняемой воспитательницы, частный детский сад дал ей только 350 тыс. тенге, поручив остальную сумму - 800 тыс. тенге - найти самостоятельно. У рядовой сотрудницы дошкольного учреждения таких денег нет, поэтому она предстала перед судом. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Атырау 4-летний ребенок погиб, провалившись в канализационный колодец в одном из частных детских садов города. По факту гибели малыша зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время начато расследование.

В июне в Акмолинской области маленький мальчик выпал из окна второго этажа частного детского сада. По словам родных, ему не сразу оказали медицинскую помощь. Ребенка доставили в столичную больницу уже в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2132865-krovat-upala-na-2-letnego-rebenka-v-detskom-sadu-v-pavlodare/

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