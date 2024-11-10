Работали по методу "крот": в Астане задержали преступную группу

Сотрудники полиции в столице выявили преступную группу, которая совершали кражи кабельной продукции, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

В Instagram-аккаунте столичного департамента полиции о задержании преступной группы, занимавшейся кражей кабеля методом "крот".

"В основном злоумышленники совершали хищения в ночное время, проникая в подземные колодцы через канализационные люки и похищали медные кабели. К хищению имущества они готовились тщательно, у каждого из них был свой алгоритм действий.

В ходе обыска по месту сбыта похищенного сотрудниками полиции были обнаружены 7 мешков очищенной медной кабельной продукции и 3 радиостанции. Также у скупщика изъяты электронные и механические весы, а также медная кабельная продукция", - сказано в сообщении.

Сообщается, что все участники дали признательные показания, подтвердив свою причастность к пяти эпизодам кражи кабеля, в том числе к хищению медных шин из трансформаторной подстанции.

Подозреваемые водворены в ИВС, по данному факту проводится досудебное расследование.

Несколько дней назад в одном из столичных жилых комплексов произошла кража электрического кабеля, стоимость которого составляет около 5 млн тенге.

Недавно в Карагандинской области задержали двух мужчин, подозреваемых в краже медного кабеля с территории строительного предприятия. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона тенге.

А в Шымкенте зимой текущего года из строящегося медцентра украли кабель на 2,1 млн тенге. Стражи порядка установили подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества. Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.