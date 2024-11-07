Кража кабеля стоимостью около 5 млн тенге попала на видео в Астане

В одном из столичных жилых комплексов произошла кража электрического кабеля, стоимость которого составляет около 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным полиции, 39-летнего мужчину подозревают в краже электрического кабеля на сумму порядка 5 млн тенге из многоквартирного дома в Астане. Подозреваемый задержан, он дал признательные показания.

"Выяснилось, что мужчина, путем вскрытия окна, незаконно проник на технический этаж жилого комплекса и тайно похитил электрический кабель. Украденное имущество злоумышленник отвез в прием металлолома, а вырученные деньги потратил

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории города", - рассказали в полиции.

Недавно в Карагандинской области задержали двух мужчин, подозреваемых в краже медного кабеля с территории строительного предприятия. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона тенге.

А в Шымкенте зимой текущего года из строящегося медцентра украли кабель на 2,1 млн тенге. Стражи порядка установили подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.