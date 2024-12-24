Казахстанец должен вернуть перечисленный на его счет миллион тенге

В Алматинской области мужчину обязали вернуть поступившие на его счет около 1,2 млн тенге как сумму неосновательного обогащения, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Енбекшиказахский районный суд Алматинской области обратился гражданин с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Выяснилось, что в мае 2023 года неизвестные лица путем обмана через информационные системы оформили онлайн-кредиты на общую сумму 2,2 млн тенге на имя истца, тем самым причинили ему значительный материальный ущерб.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что часть денежных средств истца в размере 1 172 000 тенге, поступившие в качестве кредита на его счет, в этот же день были переведены на счет, принадлежащий ответчику.

Суд установил, что со счета истца на счет ответчика переведены деньги. Данное обстоятельство и их получение ответчиком подтверждаются банковской выпиской.

При этом никакие сделки между истцом и ответчиком не заключались, данные операции осуществлялись посредством программы удаленного доступа, которая была установлена на смартфон истца.

"Следовательно, ответчик получил деньги от истца без каких-либо оснований, тем самым неосновательно обогатился за счет другого лица", - установил суд.

Решением суда иск истца удовлетворен. С ответчика взыскана сумма в размере 1 172 000 тенге в пользу истца.

Апелляционная судебная коллегия Алматинского областного суда решение оставила без изменения.

Ранее стало известно, что жительница области Жетісу, выступая в роли "менеджера" брокера, получила перевод на сумму 1 млн тенге, но теперь должна вернуть эти деньги. Дело в том, что житель Косшы сделал этот перевод, думая, что инвестирует средства, но стал жертвой мошенничества.

В Восточно-Казахстанской области также взыскана сумма неосновательного обогащения, полученная в результате мошенничества. Казахстанец, которому на счет поступил почти 1 млн тенге, теперь будет возвращать эти деньги в течение трех лет.