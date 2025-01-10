Казахстанцев обязали вернуть переведенные им на счета около 10 млн тенге

В Карагандинской области рассмотрено дело о неосновательном обогащении. Ответчиков обязали вернуть потерпевшей почти 10 млн тенге, которые она перевела по указанию мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, судом рассмотрено гражданское дело по иску женщины к четырем ответчикам о взыскании сумм неосновательного обогащения в размере 4 млн 985 тыс. тенге, 1 млн 74 тыс. тенге, 2 млн тенге и 1 млн 5 тыс. тенге - всего 9 млн 77 тыс. тенге.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 22 апреля 2024 года истцу на сотовый телефон позвонил мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что с ее банковских счетов мошенники совершили переводы денежных средств. Для возврата женщине якобы необходимо было снять деньги с депозитов и положить их на банковские счета в валюте.

"Потерпевшая, последовав этому, обналичила свои депозиты в банках на суммы 2 млн тенге, 3 млн тенге, 4,3 млн тенге, 1,7 млн тенге и по указанию якобы сотрудника правоохранительных органов перевела через банкомат на разные ИИН.

Также женщина оформила кредит на сумму 4 млн тенге и перевела их через банкомат на разные ИИН по 350 тыс. тенге по тем же указаниям", - говорится в сообщении.

25 апреля 2024 года обманутая женщина обратилась в управление полиции Костаная, после чего было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Заявитель признана потерпевшей (ч.2 ст.190 УК РК).

В ходе расследования установлено, что девушка перевела средства на банковские счета, принадлежащие ответчикам. Это подтверждено материалами дела, в том числе анкетами-соглашениями и фотофиксацией.

Ответчики исковые требования не признали.

Судом установлено, что обогащение одного лица за счет другого произошло без законных оснований.

Решением суда требования истца удовлетворены. С ответчиков взысканы все суммы, а также в долевом отношении судебные расходы.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области признали незаконность обогащения двух 19-летних студентов в результате перевода на счет каждого из них 9 млн тенге.

Помимо этого, в Алматинской области мужчину обязали вернуть поступившие на его счет около 1,2 млн тенге как сумму неосновательного обогащения.

А в Талдыкоргане рассмотрели дело мужчины, который поверил в обещание высокого дохода и перевел 1,6 млн тенге, думая, что вкладывает их в биржу.