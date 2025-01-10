Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцев обязали вернуть переведенные им на счета около 10 млн тенге

Опубликовано:

Молоток судьи и тенге
Молоток судьи и деньги. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin / Getty Images

В Карагандинской области рассмотрено дело о неосновательном обогащении. Ответчиков обязали вернуть потерпевшей почти 10 млн тенге, которые она перевела по указанию мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, судом рассмотрено гражданское дело по иску женщины к четырем ответчикам о взыскании сумм неосновательного обогащения в размере 4 млн 985 тыс. тенге, 1 млн 74 тыс. тенге, 2 млн тенге и 1 млн 5 тыс. тенге - всего 9 млн 77 тыс. тенге.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 22 апреля 2024 года истцу на сотовый телефон позвонил мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что с ее банковских счетов мошенники совершили переводы денежных средств. Для возврата женщине якобы необходимо было снять деньги с депозитов и положить их на банковские счета в валюте.

"Потерпевшая, последовав этому, обналичила свои депозиты в банках на суммы 2 млн тенге, 3 млн тенге, 4,3 млн тенге, 1,7 млн тенге и по указанию якобы сотрудника правоохранительных органов перевела через банкомат на разные ИИН.

Также женщина оформила кредит на сумму 4 млн тенге и перевела их через банкомат на разные ИИН по 350 тыс. тенге по тем же указаниям", - говорится в сообщении.

25 апреля 2024 года обманутая женщина обратилась в управление полиции Костаная, после чего было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Заявитель признана потерпевшей (ч.2 ст.190 УК РК).

В ходе расследования установлено, что девушка перевела средства на банковские счета, принадлежащие ответчикам. Это подтверждено материалами дела, в том числе анкетами-соглашениями и фотофиксацией.

Ответчики исковые требования не признали.

Судом установлено, что обогащение одного лица за счет другого произошло без законных оснований.

Решением суда требования истца удовлетворены. С ответчиков взысканы все суммы, а также в долевом отношении судебные расходы.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области признали незаконность обогащения двух 19-летних студентов в результате перевода на счет каждого из них 9 млн тенге.

Помимо этого, в Алматинской области мужчину обязали вернуть поступившие на его счет около 1,2 млн тенге как сумму неосновательного обогащения.

А в Талдыкоргане рассмотрели дело мужчины, который поверил в обещание высокого дохода и перевел 1,6 млн тенге, думая, что вкладывает их в биржу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210210-kazahstancev-obyazali-vernut-perevedennye-im-na-scheta-okolo-10-mln-tenge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie