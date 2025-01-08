Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Два казахстанских студента оказались должны по 9 млн тенге

Опубликовано:

Два парня
Студенты. Иллюстративное фото: Frederick Bass / Getty Images

В Костанайской области признали незаконность обогащения двух 19-летних студентов в результате перевода на счет каждого из них 9 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, участились обращения в суд потерпевших от мошенничества, совершенного путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, когда досудебное расследование прервано из-за неустановления личности афериста.

В таких случаях потерпевшие просят взыскать неосновательное обогащение с так называемых дропперов, которых мошенники используют в своих схемах для завладения чужими деньгами.

Карабалыкский райсуд Костанайской области рассмотрел два дела по искам о взыскании необоснованного обогащения к двум 19-летним студентам. С каждого из них истец просила взыскать сумму более 9 млн тенге.

"Один из ответчиков отрицал неосновательное обогащение, т.к. полученные им все более 9 млн тенге истца перевел на указанные мошенником счета. Второй отметил, что о банковских операциях по его счетам не знал, поступившие деньги не переводил другим, счет в банке не открывал", - уточнили в суде.

Однако выяснилось, что мобильное приложение банка было зарегистрировано его биометрической верификацией и с вводом отправленных на его номер SMS/PUSH-кодов безопасности.

Истец со студентами знакома не была, сделок с ними не заключала, обязательств перед ними не имела и не занималась благотворительностью.

Суд пришел к выводу, что в действиях ответчиков имело место неосновательное обогащение за счет истца. Оба иска были удовлетворены. Решения в законную силу пока не вступили.

А 60-летней жительнице Кызылорды позвонили неизвестные лица, представившись оператором сотовой компании.

Завладев сведениями ее банковской карты, мошенники смогли оформить на ее имя кредит в 4,8 млн тенге. После эти деньги были переведены на счета других лиц.

В полиции пенсионерка была признана потерпевшей, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело (п.4 ч.2 ст.190 УК).

Женщина просила суд взыскать с получателя банковского перечисления (дроппера) 2 млн тенге неосновательного обогащения.

"Дроппер отметила, что согласилась на предложение в Telegram о возможном заработке, для чего открыла в банке счет, куда поступили деньги, перечисленные ею по указанию мошенников третьим лицам. За каждую транзакцию женщина получила по 5 тыс. тенге", - отметили в суде.

В итоге суд взыскал с дроппера в пользу пенсионерки 2 млн тенге. Кызылординский облсуд согласился с этим решением, отметив, что женщина при поступлении денег от неизвестного лица не вернула их обратно, поэтому перечисление ею денег иным лицам расценивается как распоряжение по своему усмотрению.

В связи с тем, что дроппер не доказала законность получения 2 млн тенге, суд обязал ее вернуть эти деньги пенсионерке.

Ранее стало известно, что в Мангистауской области расследуют интернет-мошенничество, от которого казахстанцы пострадали на сумму более 133 млн тенге, а деньги перевели на счета более 20 дропперов. По информации полиции, большая часть дропперов - студенты вузов Алматы.

А жительница Акмолинской области стала жертвой мошеннической схемы, обещавшей быструю прибыль от инвестиций, и потеряла 6,5 млн тенге. Пострадавшая направила исковое требование о возврате этой суммы к дропперу, личность которого удалось установить.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209407-dva-kazahstanskih-studenta-okazalis-dolzhny-po-9-mln-tenge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie