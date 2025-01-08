Два казахстанских студента оказались должны по 9 млн тенге

В Костанайской области признали незаконность обогащения двух 19-летних студентов в результате перевода на счет каждого из них 9 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, участились обращения в суд потерпевших от мошенничества, совершенного путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, когда досудебное расследование прервано из-за неустановления личности афериста.

В таких случаях потерпевшие просят взыскать неосновательное обогащение с так называемых дропперов, которых мошенники используют в своих схемах для завладения чужими деньгами.

Карабалыкский райсуд Костанайской области рассмотрел два дела по искам о взыскании необоснованного обогащения к двум 19-летним студентам. С каждого из них истец просила взыскать сумму более 9 млн тенге.

"Один из ответчиков отрицал неосновательное обогащение, т.к. полученные им все более 9 млн тенге истца перевел на указанные мошенником счета. Второй отметил, что о банковских операциях по его счетам не знал, поступившие деньги не переводил другим, счет в банке не открывал", - уточнили в суде.

Однако выяснилось, что мобильное приложение банка было зарегистрировано его биометрической верификацией и с вводом отправленных на его номер SMS/PUSH-кодов безопасности.

Истец со студентами знакома не была, сделок с ними не заключала, обязательств перед ними не имела и не занималась благотворительностью.

Суд пришел к выводу, что в действиях ответчиков имело место неосновательное обогащение за счет истца. Оба иска были удовлетворены. Решения в законную силу пока не вступили.

А 60-летней жительнице Кызылорды позвонили неизвестные лица, представившись оператором сотовой компании.

Завладев сведениями ее банковской карты, мошенники смогли оформить на ее имя кредит в 4,8 млн тенге. После эти деньги были переведены на счета других лиц.

В полиции пенсионерка была признана потерпевшей, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело (п.4 ч.2 ст.190 УК).

Женщина просила суд взыскать с получателя банковского перечисления (дроппера) 2 млн тенге неосновательного обогащения.

"Дроппер отметила, что согласилась на предложение в Telegram о возможном заработке, для чего открыла в банке счет, куда поступили деньги, перечисленные ею по указанию мошенников третьим лицам. За каждую транзакцию женщина получила по 5 тыс. тенге", - отметили в суде.

В итоге суд взыскал с дроппера в пользу пенсионерки 2 млн тенге. Кызылординский облсуд согласился с этим решением, отметив, что женщина при поступлении денег от неизвестного лица не вернула их обратно, поэтому перечисление ею денег иным лицам расценивается как распоряжение по своему усмотрению.

В связи с тем, что дроппер не доказала законность получения 2 млн тенге, суд обязал ее вернуть эти деньги пенсионерке.

Ранее стало известно, что в Мангистауской области расследуют интернет-мошенничество, от которого казахстанцы пострадали на сумму более 133 млн тенге, а деньги перевели на счета более 20 дропперов. По информации полиции, большая часть дропперов - студенты вузов Алматы.

А жительница Акмолинской области стала жертвой мошеннической схемы, обещавшей быструю прибыль от инвестиций, и потеряла 6,5 млн тенге. Пострадавшая направила исковое требование о возврате этой суммы к дропперу, личность которого удалось установить.